Atalanta-Inter, anche Ranocchia e Kolarov indisponibili: il motivo

Andrea Ranocchia Inter

Atalanta-Inter, ancora brutte notizie per Antonio Conte che dovrà fare a meno di Andrea Ranocchia e Aleksandar Kolarov in vista della sfida di oggi pomeriggio alle 15, al “Gewiss Stadium” di Bergamo, gara valida per la settima giornata di campionato di Serie A 2020-21 (QUI le ultime di formazione).

ALTRI INDISPONIBILI – Verso Atalanta-Inter, panchina ancora più corta per Antonio Conte che avrà dunque meno giocatori a disposizione a seguito delle indisponibilità di Aleksandar Kolarov e Andrea Ranocchia. I due giocatori non saranno convocati oggi per la sfida di Bergamo: per il giocatore serbo si tratta di affaticamento muscolare subito già prima della sfida di Champions League contro il Real Madrid e non ancora smaltito. Per il difensore italiano si tratta invece di faringite.