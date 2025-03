Atalanta-Inter, alla sosta bisogna arrivarci davanti a tutti

Atalanta-Inter, stasera alle 20.45, sarà l’ultima partita di Serie A prima della sosta per le nazionali di fine marzo. E, considerato che non si giocherà più per due settimane, bisogna evitare di renderle complicate.

PRIMATO DA CONFERMARE – La domenica di Atalanta-Inter comincia alle 12.30, con la trasferta del Napoli a Venezia. Ma, a prescindere da quanto faranno i partenopei al Penzo, stasera al Gewiss Stadium bisogna fare l’andatura. L’unico scontro diretto vinto in stagione è proprio quello dell’andata, un 4-0 senza repliche. Ma quella era solo la terza giornata, quasi una vita fa. Ora invece chi vince si prende tantissimo, con il pari che invece potrebbe favorire Antonio Conte. L’Inter ha già steccato troppe sfide decisive, ora deve fare la voce grossa. Anche perché subire un sorpasso alla vigilia della sosta per le nazionali darebbe il via a tante polemiche. E passare due settimane di sole critiche non sarebbe certo l’ideale.

Atalanta-Inter, opzioni ridotte e poche scelte

IN CAMPO – Atalanta-Inter arriva come ultima partita di una striscia lunga quattro mesi, in cui Simone Inzaghi non ha mai potuto schierare la formazione tipo. Oggi l’emergenza è leggermente ridotta, ma mancheranno le alternative a Carlos Augusto sulla sinistra (non ci saranno né Federico Dimarco né Nicola Zalewski). Tornano invece Nicolò Barella e Lautaro Martinez, tenuti a riposo in Champions League contro il Feyenoord. Col Toro che non era al meglio ma ha recuperato, a differenza di Stefan de Vrij che non si è ancora potuto allenare in gruppo. Qualche dubbio in più per Gian Piero Gasperini, ex mai amato ma che sta tenendo l’Atalanta ad alti livelli anche in questa stagione. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 19 il vero countdown ad Atalanta-Inter, collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.