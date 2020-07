Atalanta-Inter, 23 convocati per Gasperini: due assenti

Atalanta-Inter, 23 convocati per Gasperini: due assenti

Condividi questo articolo

Atalanta-Inter è la sfida in programma domani sera alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo e valida per l’ultima giornata di Serie A. Gasperini ha convocato 23 giocatori in vista del bug match contro i nerazzurri di Conte. Di seguito l’elenco completo

PORTIERI – 95 Pierluigi Gollini, 57 Marco Sportiello, 31 Francesco Rossi

DIFENSORI – 2 Rafael Toloi, 19 Berat Djimsiti, 3 Mattia Caldara, 4 Boško Šutalo, 8 Robin Gosens, 7 Lennart Czyborra, 22 Raoul Bellanova, 21 Timothy Castagne, 33 Hans Hateboer, 16 Rodrigo Guth

CENTROCAMPISTI – 15 Marten de Roon, 5 Adrien Tameze, 11 Remo Freuler, 88 Mario Pašalić, 18 Ruslan Malinovskyi, 20 Jacopo Da Riva

ATTACCANTI – 10 Alejandro Darío Gomez, 9 Luis Muriel, 91 Duván Zapata, 90 Ebrima Colley

Fonte: atalanta.it