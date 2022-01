Atalanta-Inter 0-0 al 45′, un miracoloso Musso tiene fermo il risultato

Termina il primo tempo di Atalanta-Inter, sfida valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI la nostra live). Ecco quanto successo fin qui al Gewiss Stadium, con una parata miracolosa di Juan Musso su Alexis Sanchez a tenere ancora fermo il risultato.

MIRACOLO MUSSO – Partita molto fisica quella tra Atalanta e Inter, con tanti duelli specialmente a centrocampo. A partire meglio sono i bergamaschi, più insidiosi dalle parti di Samir Handanovic ma senza delle vere e proprie occasioni da segnalare. Questo fino al 27′, quando Alexis Sanchez riceve un assist perfetto da Hakan Calhanoglu, ma la sua conclusione a botta sicura viene deviata in angolo da Musso con una parata a dir poco miracolosa. Nella seconda parte di primo tempo esce la squadra di Inzaghi, con un’altra occasione sui piedi di Dzeko che però al 35′ spara alto da posizione favorevole.

Atalanta-Inter, ancora tutto bloccato dopo i primi 45′

FORCING ATALANTINO – Al 38′ ci prova l’Atalanta, con la prima grande occasione prodotta in questo primo tempo. Azione manovrata sulla sinistra che trova la testa di Pessina, il suo tiro però non impensierisce a dovere Handanovic che blocca senza problemi. Forzano i padroni di casa per cercare di sbloccare il risultato, con Pasalic che al 40′ si incunea in area ma viene fermato da Perisic (con proteste da parte dei bergamaschi) e – sul rimpallo – è decisivo Skriniar a bloccare la conclusione a botta sicura di Luis Muriel.

ATALANTA 0 – 0 INTER

MARCATORI: /

ATALANTA (4-3-2-1): 1 Musso; 19 Djimsiti, 28 Demiral, 6 Palomino, 13 Pezzella; 15 de Roon, 11 Freuler (C), 32 Pessina; 7 Koopmeiners, 88 Pasalic; 9 Muriel.

A disposizione: 31 F. Rossi, 57 Sportiello; 42 Scalvini, 45 Zuccon, 46 Cittadini, 48 Panada, 59 Miranchuk, 77 Zappacosta, 99 Piccoli.

Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 7 A. Sanchez, 9 Dzeko.

A disposizione: 97 A. Radu; 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco.

Allenatore: Simone Inzaghi