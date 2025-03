Atalanta, altro infortunio e un recupero per Gasperini. Inter all’orizzonte!

Si aggiunge un infortunio in casa Atalanta a due giorni dal match contro la Juventus e con l’Inter all’orizzonte. Giampiero Gasperini, però, ottiene anche una buona notizia.

IMPEGNI E INFERMERIA – L’Atalanta prova a stare col fiato sul collo di Napoli e Inter, rispettivamente a più due e più tre punti in classifica. Le prossime due avversarie per la squadra di Gianpiero Gasperini non saranno facili da sfidare: domenica 9 marzo la Juventus e domenica 16 i nerazzurri di Simone Inzaghi. A complicare la situazione, oltre alla caratura degli avversari, ci pensano anche gli infortuni con cui la Dea sta combattendo nelle ultime settimane. Il più recente è quello di Stefan Posch, che si aggiunge a Isak Hien, Kossounou e Giorgio Scalvini. Ma per Gasperini i guai non finiscono qui, perché un altro giocatore dell’Atalanta quest’oggi si è fermato.

Atalanta, il punto sugli infortunati di Gasperini prima di Juventus e Inter

DUE NOVITÀ – Il giornalista di Sky Sport, Massimiliano Nebuloni, fa il punto sull’Atalanta a due giorni dalla gara contro la Juventus e aggiorna sulla situazione in infermeria. Stando alle ultime in casa nerazzurra, Gasperini perde anche Daniel Maldini per via di un problema di lombalgia. Difficilmente l’attaccante italiano riuscirà a recuperare in tempo per la trasferta di Torino e le sue condizioni verranno rivalutate anche in vista del match contro l’Inter. Gasperini, però, ottiene anche una buona notizia quest’oggi: Hien ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo, acquistando buone chance per tornare in campo. Probabilmente il recupero avverrà completamente prima della sfida casalinga contro i nerazzurri di Simone Inzaghi.