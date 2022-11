Atalanta, infortunio per De Roon! Salta l’Inter? Gasperini in ansia

Infortunio per Marten De Roon contro il Lecce. Il centrocampista olandese, secondo quanto riportato da Gian Piero Gasperini (vedi QUI) si è fatto male e rischia di saltare non solo la sfida con l’Inter.

INFORTUNIO – Brutta ricaduta per Marten De Roon, il centrocampista dell’Atalanta, difatti, si è fatto male durante la sfida con il Lecce. Ad annunciarlo è stato proprio Gian Piero Gasperini al termine della sfida: «Si è rifatto male Marten De Roon e questo per noi è molto grave». L’olandese, difatti, è stato sostituito all’intervallo e per lui potrebbe trattarsi di un nuovo infortunio muscolare. Nelle prossime ore, difatti, sono previsti nuovi esami strumentali per capire l’entità de problema. Il calciatore, difatti, rischierebbe non solo di saltare la sfida di domenica con l’Inter, ma anche il Mondiale.