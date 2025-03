Atalanta, altro infortunio prima dell’Inter: Gasperini perde un centrocampista

Si avvicina Atalanta-Inter e nel frattempo si allunga la lista di indisponibili per Giampiero Gasperini: anche un altro giocatore della Dea si ferma per infortunio.

SCONTRO ATTESO – La ventinovesima giornata di Serie A, che prenderà il via domani sera, ospiterà uno degli scontri più attesi della stagione. Dopo la sfida al vertice col Napoli di poche settimane fa, per l’Inter arriva il momento di scontrarsi con l’altra diretta avversaria per il titolo: l’Atalanta. Terza in classifica, a tre punti di distanza dalla capolista milanese, la squadra di Giampiero Gasperini domenica sera proverà ad ostacolare la corsa allo scudetto dei nerazzurri. La Dea ha dalla propria parte il Gewiss Stadium, ma non gli infortuni che in questo momento della stagione stanno complicando la vita anche alla stessa Inter. Un altro stop freschissimo, infatti, si aggiunge alla lista di Gasperini.

Atalanta-Inter, altro stop per Gasperini: out anche Sulemana

GLI INDISPONIBILI – Dall’allenamento odierno dell’Atalanta arrivano notizie poco rassicuranti su Ibrahim Sulemana. Il mediano ghanese, infatti, salterà la gara contro l’Inter di domenica sera -e non solo – a causa di un infortunio. Per il classe 2003 si tratta di una lesione di primo grado del muscolo adduttore breve della coscia destra. che lo terrà fuori almeno fino a metà aprile. Quella di Sulemana non è una perdita gravissima per Gasperini, ma va a pesare numericamente aggiungendosi alle altre cinque assenze. Saranno indisponibili per Atalanta-Inter, infatti, anche Juan Cuadrado, Odilon Kossounou, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca e Stefan Posch.