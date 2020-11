Atalanta, Hateboer salta il Liverpool. In dubbio anche per l’Inter?

Malinovskyi Hateboer Juventus-Atalanta

In casa Atalanta c’è un forfait dell’ultim’ora. I nerazzurri di Gasperini sono decimati sulle fasce non soltanto in ottica Liverpool, ma anche in vista della gara di domenica contro l’Inter

TEGOLA – Continua a perdere pezzi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Secondo l’inviato di “Sky Sport”, Massiliano Nebuloni, per la gara di stasera contro il Liverpool i bergamaschi dovranno fare a meno di Hans Hateboer. L’olandese si aggiunge alle assenze di Marten De Roon e Robin Gosens. Gasperini dovrà dunque inventarsi qualcosa sulle fasce per la sfida contro i Reds. Ma guardando oltre l’ostacolo inglese, l’assenza di Hateboer preoccupa anche in ottica Atalanta-Inter, match in programma domenica prossima alle 15.