Atalanta, Gasperini valuta Zaniolo titolare! Una mossa per sorprendere l’Inter? – TS

Gasperini potrebbe giocare la carta Nicolò Zaniolo nella semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Inter. L’ex talento della Primavera nerazzurra, arrivato a Bergamo nell’ultima sessione di mercato, potrebbe partire dal primo minuto per la prima volta con la maglia dell’Atalanta.

PRIMA VOLTA – Nelle ultime ore, Gian Piero Gasperini sembra orientato a schierare Nicolò Zaniolo come trequartista alle spalle di Ademola Lookman e Charles De Ketelaere. Questa configurazione garantirebbe imprevedibilità e forza fisica contro una retroguardia solida come quella interista. Zaniolo, con la sua capacità di strappo e i movimenti tra le linee, potrebbe creare difficoltà ai centrali avversari, offrendo un’alternativa dinamica rispetto a Mario Pasalic, finora il titolare designato in quel ruolo. Una scelta che confermerebbe la volontà del tecnico di puntare su soluzioni offensive per mettere in difficoltà la difesa a tre dell’Inter. Se schierato, Zaniolo affronterebbe l’Inter, la squadra che lo ha visto crescere nelle giovanili, in una sfida che rappresenterebbe molto anche sul piano emotivo. Per lui, invece, sarebbe la prima partita da titolare all’Atalanta.

Zaniolo, Pasalic e non solo! Dubbio sulla trequarti

GASPERINI VALUTA – Il dubbio principale di Gasperini riguarda proprio il trequartista: Pasalic offre maggiore equilibrio e una presenza consolidata negli schemi atalantini, mentre Zaniolo, pur essendo meno rodato, rappresenta una scommessa intrigante. A complicare la scelta ci sono anche altre alternative in panchina, come Samardzic e Brescianini, che potrebbero essere impiegati a gara in corso per dare freschezza e nuove idee all’attacco. L’assenza di Scamacca e Retegui riduce le opzioni offensive, ma l’inserimento in rosa del giovane Vlahovic, attaccante dell’Under 23, potrebbe fornire un’ulteriore sorpresa a partita in corso.

ASSENZE – I 23 giocatori convocati da Gasperini per la trasferta di Riad testimoniano una rosa competitiva, nonostante le assenze. Oltre a Scamacca e Retegui, anche Juan Cuadrado è out per un problema fisico dell’ultimo minuto, mentre il difensore Godfrey non è stato convocato per scelta tecnica, alimentando voci di mercato in uscita. L’allenamento di ieri pomeriggio a Riad ha confermato l’attenzione ai dettagli da parte del tecnico atalantino, deciso a sfruttare ogni arma disponibile per sorprendere l’Inter.