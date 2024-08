Atalanta, lo stato di forma in vista dell’Inter: squadra rivoluzionata

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Atalanta, valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Andiamo ad analizzare come la squadra del tecnico Gian Piero Gasperini arriva alla partita, con tre partite ufficiali alle spalle e tanto, tanto mercato

STATO DI FORMA – Inter e Atalanta si preparano ad affrontarsi in quella che è una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie A. Le ultime cinque partite dei bergamaschi si dividono tra due amichevoli e tre impegni ufficiali. E i risultati non sono propriamente esaltanti. Partendo dalle sfide di precampionato, gli uomini di Gian Piero Gasperini hanno raccolto due sconfitte contro Parma (4-1) e St. Pauli (3-0), prima della sconfitta per 2-0 nella prestigiosa gara di Supercoppa Europea contro il Real Madrid. La Dea è poi partita alla grande in campionato, con un perentorio 0-4 sul campo del Lecce, prima del tonfo contro il Torino per 2-1, con tanto di rigore sbagliato in pieno recupero.

Inter-Atalanta, quanto mercato! Gasperini guida una squadra rivoluzionata

MERCATO VIVACE – Tra cessioni (come quella di Teun Koopmeiners alla Juventus, per citarne una su tutte) e infortuni (come quello grave patito da Gianluca Scamacca), l’Atalantaè una delle squadre sicuramente più attive sul mercato. Tanti i colpi messi a segno dalla dirigenza del club bergamasco, che giusto ieri ha ufficializzato il suo undicesimo acquisto, ovvero Odilon Kossonou, campione di Germania con il Bayer Leverkusen la scorsa stagione. Oltre, pochi giorni fa, all’ex Inter Juan Cuadrado, che va a rinforzare la fascia destra della squadra di Gian Piero Gasperini. Una menzione la merita anche Mateo Retegui, autore di tre dei cinque gol siglati fin qui dalla Dea in due giornate (gli altri due portano la firma di Marco Brescianini, altro nuovo arrivato).