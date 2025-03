Atalanta caricata dai tifosi prima dell’Inter: clima rovente a Zingonia

I tifosi dell’Atalanta ci credono e caricano la squadra di Giampiero Gasperini alla vigilia della sfida contro l’Inter. Ecco che clima troveranno gli uomini di Simone Inzaghi domani a Bergamo.

GRANDE ATTESA – Mancano ormai meno di ventiquattro ore all’attesissimo incontro della ventinovesima giornata di Serie A. Tanto l’interesse intorno ad Atalanta-Inter, sfida che crea particolare suspence in ottica scudetto considerando che le due squadre, rispettivamente terza e prima in classifica, si distaccano di soli tre punti. In mezzo il Napoli, che qualche ora prima dovrà provare a fare risultato utile a Venezia. In questo scenario, la tensione non può che essere alle stelle, insieme a una buona dose di adrenalina e determinazione da parte di entrambe le squadre nerazzurre. Un fattore non indifferente, però, gioca dalla parte dell’Atalanta: la tifoseria bergamasca, che domani sera farà sentire tutto il suo calore al Gewiss Stadium. A dir la verità, i supporter della Dea hanno già iniziato a far sentire la propria voce dalla vigilia dello scontro diretto.

I tifosi dell’Atalanta suonano la carica alla vigilia. Ecco cosa dovrà aspettarsi l’Inter domani

CLIMA ROVENTE – Come preannunciato, quest’oggi circa un migliaio di tifosi bergamaschi si è radunato a Zingonia per incitare la squadra di Giampiero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Inter. Tra cori, striscioni e sciarpe, i supporter della Dea hanno dato già inizio all’operazione “carica”, lanciando nel frattempo un segnale importante agli uomini di Simone Inzaghi. Domani, infatti, i nerazzurri saranno accolti a Bergamo da un clima rovente, che dovranno essere bravi ad ignorare o, anche, a sfruttare nel modo opposto. Atalanta-Inter assume tutti i tratti di una finale, alla quale i ragazzi di Inzaghi sanno bene come approcciare.