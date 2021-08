Atalanta-Bologna, Mihajlovic blocca Gasperini: è 0-0 al Gewiss Stadium

La sfida tra Atalanta e Bologna si chiude senza reti. I bergamaschi di Giampiero Gasperini non riescono a sfondare il muro dei rossoblù di Mihajlovic nonostante un primo tempo dominato e non trovano i tre punti al Gewiss Stadium. Punto prezioso per il Bologna.

REPORT – La prima mezz’ora è tutta a favore dell’Atalanta. La banda di Gasperini ci prova in tutti i modi e sfiora il gol con i vari Malinovskyi, Iliciic, Muriel e Gosens anche se la prima grande occasione del match è a favore del Bologna con Orsolini che però non riesce a realizzare. L’Atalanta nel secondo tempo ci continua a provare con Gasperini che cambia gli uomini in campo inserendo anche Pessina, partito dalla panchina ma il dominio è molto meno evidente rispetto ai primi 45 minuti. L’Atalanta non sfonda e il Bologna esce dal Gewiss Stadium con un punto molto prezioso.

CLASSIFICA – Entrambe le squadre, dopo la vittoria all’esordio, salgono a 4 punti in classifica dopo due giornate a -2 da Lazio (vedi articolo) e Inter in testa a 6 punti. Dopo la sosta l’Atalanta sfida sempre al Gewiss Stadium la Fiorentina mentre il Bologna ospita il Verona al Dall’Ara.