Atalanta anti Inter con due ballottaggi: a rischio Hien dietro – SM

Verso Inter-Atalanta di Supercoppa italiana. Gasperini dovrà risolvere ancora due ballottaggi, uno in difesa e l’altro in attacco. La probabile formazione della Dea.

BALLOTTAGGI – Nonostante alcune assenze importanti per Inter-Atalanta (Retegui su tutti), i bergamaschi si presentano a Riad con fiducia e la convinzione di potersela giocare contro i campioni in carica. La sfida si preannuncia impegnativa, ma l’Atalanta vuole sorprendere e regalarsi un’altra notte da sogno. Alle defezioni già note di Mateo Retegui e Gianluca Scamacca, si sono aggiunte quelle di Juan Cuadrado e Ben Godfrey. Quest’ultimo è rimasto a Bergamo per valutare possibili movimenti di mercato. Nonostante le assenze, Gasperini può contare su una rosa ampia e ben attrezzata, con alternative valide in ogni reparto. Per quanto riguarda la formazione da presentare sin dall’inizio, il tecnico orobico ha due ballottaggi da dover sciogliere: uno riguarda la difesa con Hien, riferisce Sport Mediaset, a rischio. Mentre in avanti Lookman è tallonato da Samardzic e Zaniolo. Dietro al posto dello svedese dovrebbe giocare Djimsiti. A centrocampo, presente l’ex nerazzurro Raoul Bellanova, che affronterà Federico Dimarco in un bellissimo e interessante duello.

Inter-Atalanta, la probabile formazione di Gasperini

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Lookman.