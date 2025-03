Atalanta, in 3 per un posto! E autoconvocazione prima dell’Inter

Verso Atalanta-Inter. Gasperini ha un dubbio in avanti, con tre giocatori che si contendono un posto. Inoltre, nella giornata di domani in programma un evento.

FORMAZIONE – L’Atalanta è la prossima avversaria dell’Inter in campionato. Tra due giorni scatterà il big match tra la squadra di Gian Piero Gasperini, reduce dal clamoroso 4-0 rifilato alla Juventus, e quella di Simone Inzaghi, capolista e reduce dal passaggio ai quarti di finale di Champions League. In merito alle ultime di formazione, l’inviato di Sky Sport 24 Massimiliano Nebuloni è intervenuto in questo modo: «La Dea si è allenata a Zingonia e ha confermato alcune cose: Gasperini va verso la stessa formazione iniziale di Torino, con un posto per tre in attacco: De Ketelaere, Pasalic o Brescianini. L’Atalanta arriva da cinque clean sheet consecutivi, se la difesa e Carnesecchi tengono anche contro l’Inter Bergamo si può divertire da qui a fine campionato. L’Atalanta è avviata sulla buona strada in fase difensiva, considerando che nelle scorse stagioni si è contraddistinta per l’attacco».

La probabile formazione dell’Atalanta contro l’Inter e la carica dei tifosi

(3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere/Pasalic/Brescianini, Lookman; Retegui.

CARICA – Non solo, i tifosi della Dea domani caricheranno la squadra in vista del super match tra Atalanta e Inter. Ecco il programma pensato: «Domani intorno alle 16.00 i tifosi si sono auto-convocati per dare una carica alla squadra orobica».