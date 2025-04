L’Aston Villa sfiora l’impresa! 3-2 contro il PSG: in semifinale volano i francesi

Serata di fuoco a Villa Park, dove l’Aston Villa accarezza il sogno di una storica rimonta contro il Paris Saint-Germain. Finisce 3-2 per i padroni di casa, ma il risultato non basta: a volare in semifinale è il PSG, forte del 3-1 dell’andata.

IMPRESA SFIORATA – Una sfida ricca di colpi di scena, emozioni e ribaltamenti di fronte, degna dei grandi palcoscenici europei, nonostante l’incredibile gaffe iniziale, con l’inno dell’Europa League suonato per errore al posto di quello della Champions League. Luis Enrique sembrava aver ipotecato la qualificazione nella sfida di andata terminata 3-1, ma gli inglesi dimostrano che non è così. All’11’ Hakimi sfrutta un tap-in dopo una respinta goffa di Emiliano Martinez su tiro di Barcola. Poi, al 28’, arriva il raddoppio: Nuno Mendes fa tutto da solo e infila un preciso diagonale a fil di palo. È 0-2, il Villa Park ammutolisce, il PSG sogna già le semifinali. Ma la reazione inglese è furiosa. Una palla persa da Kvaratskhelia apre il contropiede del 2-1 firmato Tielemans al 34’, e da lì in avanti è monologo Villa. Nel secondo tempo, i Villans si scatenano. Donnarumma salva due volte su Rashford, ma non può nulla sul sinistro di McGinn al 54’, che vale il 2-2. Tre minuti dopo, il ribaltone: su palla inattiva è Konsa a trovare il gol del 3-2 con una zampata da vero bomber. Ora all’Aston Villa manca solo un gol per forzare i supplementari, mentre il PSG barcolla. Donnarumma sale in cattedra con interventi provvidenziali su Tielemans e Asensio, mentre anche Dibu Martinez tiene in piedi i suoi con una doppia parata su Dembelé e Doué.