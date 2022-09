Assogna: «Roma anti-Inter ancora non definibile! Attenzione alla difesa»

Paolo Assogna aggiorna sulla Roma, prossima avversaria dell’Inter in campionato. Il giornalista afferma come le ultime amichevoli delle nazionali daranno più indicazioni sulla squadra che Mourinho schiererà nel big match di San Siro. Poi, occhio alla difesa: contro l’Inter test importante per la retroguardia giallorossa

ULTIME RISERVE DA SCIOGLIERE – Paolo Assogna, inviato di Sky Sport 24, porta aggiornamenti sulla Roma. In particolare, il giornalista si concentra sulla condizione di due pedine importanti per Josè Mourinho, ovvero Tammy Abraham e Paulo Dybala: «Abraham non ha giocato contro la Germania, ma Southgate lo tiene in considerazione. In questo momento della stagione non è ancora un fattore come l’anno scorso, ma è sempre dentro l’azione, ha fatto due gol e si sacrifica per i compagni. Mourinho non rinuncerà a lui e lo schiererà contro l’Inter. Dall’altra parte, per capire se Dybala sarà della partita bisognerà attendere l’amichevole contro la Giamaica. L’argentino partirà titolare, e solo all’indomani della partita si capirà di più quale potrebbe essere la Roma anti-Inter».

DIFESA SOTTO ESAME – Assogna conclude il suo servizio parlando della difesa della Roma, che al momento conta 7 gol subiti: «A settembre ha subito gol nelle ultime 3: con Empoli e Atalanta solo un gol. Ovviamente, a sporcare la media è la partita con l’udinese. Bisognerà capire se è stato solo un episodio, dove l’udinese ha fatto il bello e il cattivo tempo nella metà campo romanista. A San Siro si terrà un test importante per la difesa romanista, utile per capire se ci sono problemi di natura difensiva, anche se gli attaccanti dell’Inter non sono in forma». Così Assogna sulla prossima avversaria dei nerazzurri alla ripresa del campionato.