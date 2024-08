Asllani, tre calcoli per Genoa-Inter. Un’alternativa se non ce la fa

Asllani è entrato a sorpresa in dubbio per Genoa-Inter quest’oggi, dopo che nell’ultimo allenamento non era con il gruppo. Da Appiano Gentile, il giornalista Barzaghi aggiorna per Sky Sport 24.

ENNESIMO STOP – Continua la serie di problemi muscolari che hanno caratterizzato l’avvicinamento di Simone Inzaghi a Genoa-Inter. Dopo Mehdi Taremi, Marko Arnautovic, Piotr Zielinski, Stefan de Vrij e i semplici acciaccati Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, anche Kristjan Asllani oggi ha dovuto fronteggiare qualche fastidio. A due giorni dalla partita, scatta un altro campanello d’allarme per un precampionato dove – evidentemente – non tutto a livello fisico è andato per il verso giusto. In collegamento da Appiano Gentile, dove stamattina si è tenuto l’allenamento dell’antivigilia, Matteo Barzaghi dà le indicazioni su Asllani (che non avrebbe comunque giocato) e il centrocampo.

Asllani fuori per Genoa-Inter? Le valutazioni e le alternative per Inzaghi

COSA FARE A CENTROCAMPO? – Le parole di Barzaghi su Asllani per Genoa-Inter: «Ha un affaticamento muscolare, ha svolto lavoro personalizzato. Domani, alla vigilia della trasferta a Marassi, verrà presa una decisione. Certo è che avere Asllani è importante per Inzaghi, perché vuol dire avere un’alternativa a Calhanoglu come regista. Calcolando che è la prima partita ufficiale, che Calhanoglu è uno dei nazionali che è rientrato più tardi rispetto al resto del gruppo e che ha avuto anche qualche piccolo fastidio la settimana scorsa avere comunque un backup in panchina è sempre utile. Altrimenti, non dovesse farcela, ci sono gli altri centrocampisti che possono dare una mano. Come Nicolò Barella, che ha già giocato davanti alla difesa».