Asllani, stupidaggine in Inter-Feyenoord: ammonito dopo 2′, era diffidato

Kristjan Asllani è stato ammonito dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo in Inter-Feyenoord. Il calciatore albanese salterà la prossima sfida di Champions League.

LA NOTIZIA – Kristjan Asllani non ci sarà nella prossima gara che l’Inter giocherà in Champions League a causa dell’ammonizione da lui rimediata contro il Feyenoord dopo soli due minuti dal suo ingresso in campo. Il calciatore albanese, entrato in campo per sostituire l’autore del 2-1 Hakan Calhanoglu, è entrato in ritardo su Jakub Moder, ricevendo un cartellino giallo difficilmente sindacabile. L’ex Empoli, diffidato, non sarà dunque presente nella prossima gara che i nerazzurri disputeranno nella competizione europea.