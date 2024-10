Dubbio Asllani in Empoli-Inter! Poi 3 out e 2 affaticati: il punto – CdS

Dopo il defaticante di ieri, oggi l’Inter si rivedrà ad Appiano Gentile per preparare la partita contro l’Empoli. C’è il dubbio Asllani, mentre in tre non ci saranno. Occhio pure a due affaticati.

SCARICO – Dopo la seduta di scarico di ieri, con Yann Sommer, Hakan Calhanoglu e Lautaro Martinez protagonisti in serata a Parigi per la cerimonia del Pallone d’Oro 2024, oggi l’Inter si rivedrà nuovamente ad Appiano Gentile per preparare la partita contro l’Empoli al Castellani. Simone Inzaghi visionerà insieme ai giocatori quello che non ha funzionato nel 4-4 di domenica contro la Juventus. Nel complesso, la prestazione non è dispiaciuta al mister piacentino, ma gli errori difensivi sono stati tanti e anche evidenti. Si inizierà a preparare anche la trasferta in Toscana, a cui l’Inter prenderà parte con l’obiettivo di ritrovare immediatamente i tre punti e con la speranza di qualche regalino da Milano (stasera Milan-Napoli).

Vigilia di Empoli-Inter, il punto su Asllani e gli infortunati

ULTIME – Nella vigilia di Empoli-Inter, occhi puntati su Kristjan Asllani. L’albanese, in panchina contro la Juventus ma non in grado di giocare, dovrebbe farcela. L’albanese, se la rifinitura di oggi dovesse andare bene, allora si candida per una maglia dal primo minuto in regia. Niente da fare, invece, per i tre infortunati: Carlos Augusto, Calhanoglu e Francesco Acerbi. Da capire se almeno questi due potranno rientrare domenica sera contro il Venezia. Due invece gli affaticati in casa Inter: Federico Dimarco e Stefan de Vrij. Così, riferisce il Corriere dello Sport, al centro della difesa, potrebbe essere dirottato Bastoni e, a sinistra, si candida Darmian.

Fonte: Corriere dello Sport – p.gua