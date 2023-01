Asllani, ritorno al passato nella notte di San Siro contro l’Empoli – TS

Un giocatore dell’Inter più di tutti sente la partita di questa sera: Kristjan Asllani disputerà il suo primo match da ex contro l’Empoli, con cui ha giocato stagioni indimenticabili.

FUTURO – Kristjan Asllani giocherà una partita speciale questa sera a San Siro. Il calciatore è un ex dell’Empoli e vivrà quest’emozione per la prima volta nella sua carriera. L’Inter punta sul giovane per il futuro, nonostante in questa stagione non siano arrivate importanti possibilità. L’albanese ha collezionato 16 presenze, ma solamente 4 da titolare. Il punto di svolta è stato il momento in cui Simone Inzaghi ha posizionato Hakan Calhanoglu in cabina di regia. L’infortunio di Marcelo Brozovic poteva dare la chance ad Asllani di mettersi in mostra, ma la titolarità è arrivata poi solo contro Roma e Sassuolo. La dirigenza e l’allenatore reputano positive le ultime prove del 20enne, che anche oggi però partirà dalla panchina. Il giocatore è pronto per sostituire Calhanoglu, proveniente dalle partite ravvicinate giocate nelle ultime settimane.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi