Asllani in regia per Inter-Juventus? Inzaghi dà indicazioni precise!

Inter-Juventus può diventare una nuova grande chance per il giovane Kristjan Asllani. Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa aiutano a capire di più sui possibili titolari a centrocampo.

IL PUNTO A CENTROCAMPO – Si è ormai entrati nella vigilia di Inter-Juventus, uno degli incontri più avvincenti che offre il campionato di Serie A. Domani sera San Siro si colorerà di nerazzurro per sostenere il team di Simone Inzaghi, costretto a qualche sforzo di troppo dettato da calendario e infermeria. Anche di questo ha parlato l’allenatore nerazzurro nella conferenza stampa da poco terminata nel quartier generale di Appiano Gentile. I giornalisti si sono soffermati, ovviamente, su uno dei grandi dubbi nerazzurri per lo scontro diretto contro i bianconeri: il giocatore a cui affidare le chiavi del centrocampo in assenza del titolarissimo Hakan Calhangolu. Col rientro a disposizione di Kristjan Asllani, reduce da un infortunio subito dopo la sosta per le Nazionali, le opzioni per Inzaghi crescono.

Inter-Juventus rilancia Asllani? Le indicazioni di Inzaghi alla vigilia

DIRETTIVE – Se nella conferenza stampa prima del match di Champions League contro lo Young Boys Inzaghi si era sbilanciato, addirittura svelando il nome di uno dei suoi titolari, prima di Inter-Juventus l’allenatore si cautela, non senza però lanciare qualche chiara indicazione. La domanda è mirata: Asllani giocherà in cabina di regia? La risposta è altrettanto semplice e diretta: col pochissimo tempo a disposizione dopo il rientro, tutto è ancora in fase di valutazione. Il calciatore albanese, infatti, ha avuto un solo allenamento – quello di ieri – per lavorare insieme a tutto il gruppo nerazzurro. La seduta di oggi, alle ore 16.00, sarà il secondo appuntamento utile prima di Inter-Juventus e risulterà decisivo per comprendere il livello di forma dell’albanese.

LE TRE OPZIONI – Questo, dunque, il punto di vista di Inzaghi sulla titolarità di Asllani, che potrebbe trovare posto dal primo minuto, con al fianco Henrikh Mkhitaryan e Nicolò Barella. In alternativa, sarà proprio quest’ultimo a ricoprire nuovamente il ruolo di regista in Inter-Juventus, fiancheggiato da Davide Frattesi e l’armeno. Ultima possibilità a disposizione di Inzaghi, poi, quella che vede Piotr ZIelinski al centro del campo con Barella e Zielinski mezzali. La scelta più accreditata è quella che porta il nome di Asllani, considerando il suo ruolo naturale di regista, ma il ballottaggio può considerarsi ancora aperto, almeno fino alle nuove indicazioni che arriveranno dopo l’allenamento odierno.