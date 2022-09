Asllani in rampa di lancio: il centrocampo di Inter-Roma prende forma – SM

Asllani è reduce da una sosta per le nazionali dove ha fatto 67′ con l’Albania (vedi articolo). Ora, col rientro a Milano, inizia a comporsi il centrocampo per Inter-Roma: ne parla Sport Mediaset.

IN MEZZO – Come noto, sabato in Inter-Roma non ci sarà Marcelo Brozovic. Già squalificato da una settimana, ora è pure infortunato e Simone Inzaghi dovrà trovare soluzioni alternative. Per Sport Mediaset è arrivato il momento del lancio di Kristjan Asllani, atteso alla prima da titolare in nerazzurro. Prende forma il centrocampo in vista della prossima partita, perché pure Hakan Calhanoglu fa progressi dopo l’infortunio. Il turco lavora in gruppo ed è quindi arruolabile a due settimane dallo stop dopo il Viktoria Plzen.