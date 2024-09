Asllani, quotazioni in salita! Poi altri tre cambi per Monza-Inter – SM

Asllani dovrebbe guadagnarsi i gradi del titolare per Monza-Inter. Chance importante per l’albanese. Oltre a lui, Inzaghi ne cambierà altri tre.

SCALPITA – Monza-Inter arriva. Questa sera al Brianteo, i nerazzurri giocheranno contro la squadra di Alessandro Nesta per conquistare la terza vittoria consecutiva e salire a quota 10 punti in classifica. Inzaghi guarderà anche ai grandi match contro Manchester City e Milan e dunque cambierà qualcosina. Asllani scalpita e dopo aver fatto due partite intere con la maglia dell’Albania in Nations League contro Ucraina e Georgia, dovrebbe giocare dal primo minuto per la prima volta in stagione. Ma Inzaghi pensa anche ad altri tre cambi: due in difesa e un altro a centrocampo.

Non solo Asllani, in Monza-Inter Inzaghi varerà altri tre cambi

CAMBI – Asllani verso una maglia da titolare in Monza-Inter. Per lui si tratta della prima partita dal primo minuto in questo campionato. E lo sarà probabilmente anche per Davide Frattesi. Il centrocampista, grandissimo protagonista in settimana con la maglia della Nazionale azzurra, avrà la sua chance al Brianteo (sua ex casa). Inzaghi cambierà anche qualcosa in difesa. A riposo sia Alessandro Bastoni che Francesco Acerbi: al loro posto ci saranno Carlos Augusto e Stefan de Vrij. La probabile formazione di Monza-Inter, secondo Sport Mediaset:

(3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Frattesi, Asllani, Barella, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.