Asllani pronto all’esordio: risparmiato dall’Albania, l’Inter ringrazia Reja – CdS

Asllani ieri è tornato a disposizione ad Appiano Gentile. Decisivo l’intervento dell’Inter, ma come precisato anche dal Corriere dello Sport, grazie soprattutto alla disponibilità di Reja, tecnico dell’Albania, a fare a meno del giovane centrocampista.

CHIAMATA DECISIVA – Ieri ad Appiano Gentile si sono rivisti gli italiani dopo il giorno di riposo concesso martedì, ma è tornato anche Kristjan Asllani. Il giovane centrocampista, convocato dall’Albania, non è stato utilizzato martedì sera per la sfida contro l’Islanda. Un grazie particolare all’Albania e al suo tecnico Reja che, vista l’importanza per Inzaghi del giovane regista ex Empoli, sono stati sensibilizzati con una chiamata dell’Inter. Il match di Tirana non aveva alcuna importanza e così il giocatore è stato risparmiato. Asllani è tornato subito a disposizione in vista di Inter-Roma e prenderà il posto di Marcelo Brozovic davanti la difesa. Pronto così al debutto da titolare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti