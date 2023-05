Asllani novità in Napoli-Inter! In campo anche Gagliardini? Le ultime – CdS

Come spesso accade nelle partite di Serie A, massicce rotazioni, intanto, si vedranno anche questa sera a Napoli. La novità più significativa è quella di Asllani davanti alla difesa. Di seguito le scelte di Simone Inzaghi a centrocampo secondo il Corriere dello Sport.

A CENTROCAMPO – Un’occasione importante per Kristjan Asllani, che, nonostante i molti cambi tra una partita e l’altra, ha avuto meno opportunità di altri nerazzurri. Per intendersi, le ultime sue apparizioni dall’inizio sono state contro Salernitana e Monza. In occasione di Napoli-Inter, con Henrikh Mkhitaryan fermo ai box e con il suo recupero finalizzato a Istanbul, non è il caso di correre rischi con altri centrocampisti. Marcelo Brozovic verrà preservato. Stesso discorso per Hakan Calhanoglu, sostituito da Roberto Gagliardini. Unico “superstite” tra i titolari in mediana sarà Nicolò Barella.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno