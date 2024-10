Asllani, novità dall’allenamento pre Roma-Inter: probabile assenza – Sky

Problemi per i nerazzurri dall’allenamento di oggi in vista di Roma-Inter: fuori non soltanto Piotr Zielinski a centrocampo, ma a rischio anche Kristjan Asllani. Condizioni per lui da valutare dopo un problema riscontrato nell’allenamento di oggi, come riporta Matteo Barzaghi di Sky Sport

PROBLEMA FISICO – Piove sul bagnato a centrocampo per Simone Inzaghi in vista di Roma-Inter di domenica. Non soltanto sarà assente Piotr Zielinski, rientrato con un fastidio muscolare dopo le ultime uscite con la maglia della Polonia, ma sarà a rischio anche Kristjan Asllani. Lo rivela Matteo Barzaghi di Sky Sport da Appiano Gentile: verso il termine della seduta odierna di allenamento, il centrocampista albanese ha subito una forte botta che lo ha costretto a terminare dolorante il suo lavoro. Le sue condizioni sono da valutare nella giornata di domani, per capire se il tecnico potrà portarlo a Roma per la trasferta di domenica sera. Molto probabile al momento, però, la sua assenza.