Asllani, per Inter-Juventus decisivo l’allenamento di oggi. Staffetta sicura – CdS

Kristjan Asllani recupera, ma sarà decisivo l’allenamento di oggi per capire la sua presenza in Inter-Juventus. In ogni caso, secondo il Corriere dello Sport, sarà sicura la staffetta davanti alla difesa.

RECUPERATO – Simone Inzaghi può sorridere: Kristjan Asllani si è allenato in gruppo nella giornata di ieri ed è recuperato in vista di Inter-Juventus di domani. In ogni caso il dolore non è scomparso totalmente, per questo resta da capire se riuscirà a scendere in campo da titolare o meno. Si capirà di più dall’allenamento di oggi, parte del programma che vedrà poi il tecnico impegnato anche in conferenza stampa alla vigilia del big match di San Siro. Se dovesse essere al cento percento, pochi dubbi sul fatto che sarà proprio Asllani – per caratteristiche – il sostituto di Hakan Calhanoglu. A proposito del turco, non sarà nemmeno in panchina e difficilmente sarà presente anche per la sfida di mercoledì contro l’Empoli.

Kristjan Asllani si candida per Inter-Juventus. Ma Simone Inzaghi prepara una staffetta davanti alla difesa

CAMBIO OBBLIGATO – Recuperato o meno, anche dovesse partire da titolare, Kristjan Asllani non ha comunque i novanta minuti nelle gambe. Per questo Simone Inzaghi pensa già alla staffetta, con un cambio obbligato a gara in corso durante Inter-Juventus. E a questo punto l’alternativa sarebbe doppia. La prima vedrebbe l’impiego di Piotr Zielinski in quel ruolo, come già fatto ultimamente anche con la maglia della Polonia. La seconda, invece, vedrebbe Nicolò Barella proprio come contro Roma e Young Boys. Il tecnico non vorrebbe perdere le sue qualità da mezzala, ma a gara in corso potrebbe essere una soluzione anche per lasciare spazio in campo a Davide Frattesi, giocatore che ha spesso dato il suo meglio entrando dalla panchina. E potrebbe farlo anche domani nel corso della sfida. In ogni caso, chiunque parta tra Asllani e Zielinski da titolare davanti alla difesa, riposerà poi contro l’Empoli.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport