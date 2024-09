Asllani insidia Calhanoglu per Monza-Inter: segnale dalle nazionali

Mentre scorre la sosta per le nazionali, in casa nerazzurra si continua a lavorare per Monza-Inter. Simone Inzaghi valuta le sue scelte controllando sia i giocatori rimasti ad Appiano Gentile, sia quelli in nazionale. E, in quest’ottica, Kristjan Asllani può insidiare Hakan Calhanoglu per una maglia da titolare.

STATO DI FORMA – Kristjan Asllani si prepara a insidiare Hakan Calhanoglu per una maglia da titolare in vista di Monza-Inter. E, in questo senso, un segnale importante arriva dalle nazionali. Per quanto riguarda il turco, infatti, la situazione riguarda il suo affaticamento muscolare con cui ha lasciato l’Italia, tanto da giocare solo uno spezzone di partita nella sfida che la Turchia ha pareggiato in UEFA Nations League contro l’Islanda. Diversa la situazione per il suo vice in nerazzurro, che nella vittoria per 1-2 dell’Albania sull’Ucraina ha disputato tutta la partita da titolare. Mostrando un ottimo stato di forma a livello di condizione.

Asllani insidia Calhanoglu per Monza-Inter: si apre un trittico difficile

ROTAZIONI – La scelta di Kristjan Asllani in vista di Monza-Inter è anche da inquadrare in un’ottica di rotazioni. Necessarie, visto l’inizio della UEFA Champions League che inizierà a rendere più pesante il ritmo delle partite in programma in calendario. Dopo Monza, infatti, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta contro il Manchester City, per poi concludere la settimana nel derby di San Siro contro il Milan. Ecco perché la trasferta all’U-Power Stadium può essere utile per far rifiatare proprio Hakan Calhanoglu e, nel mentre, dare spazio a un giocatore come Kristjan Asllani che scalpita per continuare a mostrare la sua crescita sul campo e le sue potenzialità.