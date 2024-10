Asllani infortunato? I dubbi su Roma-Inter e i rischi effettivi per Inzaghi

Simone Inzaghi potrebbe dover fare a meno di un altro uomo a centrocampo per Roma-Inter. Nello specifico, la situazione di Kristijan Asllani e le previsioni sul suo ‘infortunio’.

NUOVO ALLARME? – Kristjan Asllani getta nei dubbi e nella preoccupazione Simone Inzaghi, a due giorni da Roma-Inter. Dall’allenamento odierno ad Appiano Gentile, il primo al quale tutti i Nazionali hanno partecipato attivamente dal termine della sosta, il centrocampista albanese è uscito acciaccato. Ecco che scatta subito l’allarme infortunio, ancora non confermato, però, dal club nerazzurro. A dir la verità le notizie sulla condizione fisica di Asllani non dovrebbero inquietare eccessivamente mister Inzaghi, considerando che si tratta di una semplice botta subita nel corso della sessione di lavoro. A preoccupare maggiormente, probabilmente, sono le tempistiche dell’intoppo e la coperta corta a centrocampo.

Asllani, da Roma-Inter alle prossime sfide: cosa rischia Inzaghi?

ENTITÀ – Il problema fisico di Asllani, infatti, arriva proprio all’antivigilia di Roma-Inter, prevista domenica sera all’Olimpico. Con l’aggravante dell’assenza, già ben nota, di Piotr Zielinski (che soffre di un fastidio muscolare) e della condizione non al 100% del regista Hakan Calhanoglu. Tuttavia, nel prossimo match di campionato non è mai stata messa in discussione la titolarità di quest’ultimo. Mister Inzaghi avrebbe dato – a prescindere dallo stop di Asllani – le chiavi del centrocampo al centrocampista turco, lasciando in panchina il suo vice albanese. Alla luce degli ultimi risvolti, però, la presenza di Asllani è in dubbio anche per quel posto in Roma-Inter. La rifinitura di domani potrà certamente fare luce sulla questione, con uno sguardo anche alle prossime partite in calendario.

PREVISIONI – Solo tre giorno dopo la trasferta all’Olimpico, infatti, i nerazzurri dovranno nuovamente mettersi in viaggio per raggiungere Berna, dove mercoledì sera affronteranno lo Young Boys. Proprio in occasione della sfida di Champions League l’eventuale assenza di Asllani verrà maggiormente accusata, prevedendo il classico turnover da parte di Inzaghi. Non è da escludere, comunque, che il centrocampista albanese possa farcela, considerando la lieve entità del fastidio emersa fino a questo momento. Non resta, dunque, che attendere nuovi aggiornamenti e sperare che il mister piacentino possa avere presto risposte positive dall’infermeria, perché il blocco delle prossime tre partite richiede la reperibilità di tutti.