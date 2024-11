Asllani, oggi giornata importante: quante chance per Inter-Venezia? – CdS

Tra gli infortunati ancora fermi in casa Inter resta anche Kristjan Asllani. Un infortunio sfortunato il suo, in concomitanza con quello di Hakan Calhanoglu proprio quando avrebbe dovuto prendere il suo posto in campo. Secondo il Corriere dello Sport, oggi sarà una giornata importante per capirne le reali condizioni

ANCORA INFORTUNATO – Quando tutti lo davano in campo dal primo minuto nella gara contro l’Empoli – dopo aver guardato dalla panchina quella contro la Juventus, con Piotr Zielinski dal primo minuto – Kristjan Asllani ha dovuto restare fuori anche nella sfida vinta poi per 0-3 allo stadio Castellani. Il motivo lo ha poi spiegato nel postpartita Simone Inzaghi, che ha confermato come il centrocampista albanese sia ancora alle prese con l’infortunio al ginocchio subito in allenamento nei giorni precedenti alla partita contro la Roma. Un problema che lo ha costretto a restare in infermeria per le partite contro i giallorossi, ma anche quelle successive contro Young Boys e le due citate contro Juventus ed Empoli. In un momento dove il tecnico avrebbe avuto grande bisogno di lui per sostituire Hakan Calhanoglu.

Kristjan Asllani e l’infortunio al ginocchio: oggi si valuteranno le condizioni in vista di Inter-Venezia

VALUTAZIONI IN CORSO – Quella di oggi sarà una giornata importante per Kristjan Asllani e, soprattutto, per capire le sue possibilità di scendere in campo nella partita contro il Venezia che l’Inter affronterà a San Siro domenica sera alle ore 20.45. Considerando il fastidio al collaterale del ginocchio e il fatto che abbia pochi minuti nelle gambe, è difficile prevedere che Simone Inzaghi possa considerarlo come un’opzione dal primo minuto. Per questo oggi si valuterà il suo reale stato di salute, con anche l’obiettivo di trovare il giusto programma di allenamento che possa farlo tornare al 100%. In tutto questo, nonostante il rientro di Hakan Calhanoglu che partirà però dalla panchina, si dovrà anche decidere nuovamente chi sarà il play davanti alla difesa contro la squadra di Eusebio Di Francesco, reduce dal 3-2 in rimonta sull’Udinese. Con il ‘solito’ ballottaggio tra Nicolò Barella e Piotr Zielinski.

Fonte: Pietro Guadagno, Corriere dello Sport