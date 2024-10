Asllani verso il forfait in Roma-Inter: la scelta di Inzaghi è chiara!

Simone Inzaghi fa la conta a centrocampo per Roma-Inter. Nessuna certezza sulla presenza/assenza di Kristjan Asllani, ma una scelta sembra lasciare pochi dubbi.

ASSENZE – Ritorna la Serie A e con essa la squadra di Simone Inzaghi. II primo dei tanti importanti impegni dopo la sosta per le Nazionali è Roma-Inter di domani sera. All’Olimpico la formazione nerazzurra non arriva al completo: tra i grandi assenti c’è Piotr Zielinski, che è tornato a Milano con un problema muscolare rimediato con la Polonia. Ma il numero sette nerazzurre potrebbe non essere l’unico a non partire per la capitale insieme al gruppo di mister Inzaghi. Anche Kristjan Asllani, infatti, sembra rischiare di dare forfait per Roma-Inter.

Asllani ci sarà in Roma-Inter? La decisione di Inzaghi lascia pochi dubbi!

SCELTA – Nel tardo pomeriggio di ieri è arrivata la notizia di un problema fisico sopraggiunto per Asllani. Il centrocampista albanese ha ricevuto una botta alla caviglia durante l’allenamento, all’antivigilia di Roma-Inter, che gli ha impedito di portare a termine il lavoro. Molto dolore per il giovane, ma nessuna notizia certa sulla sua indisponibilità per la sfida dell’Olimpico, dove probabilmente si sarebbe accomodato in panchina come vice di Hakan Calhanoglu. A un giorno di distanza dal big match, l’assenza di Asllani sembra sempre più probabile. Il problema fisico non dovrebbe preoccupare, considerando l’entità, ma probabilmente Inzaghi preferisce non correre rischi. Tutto questo viene reso chiaro e quasi certo da una scelta precisa dell’allenatore piacentino, ossia la convocazione di Thomas Berenbruch per Roma-Inter. Si attende ormai solo l’ufficialità, ma tutti gli indizi portano verso questa direzione.