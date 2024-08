Asllani fa sorridere Inzaghi: c’è per Genoa-Inter! Due assenti – Sky

Era in dubbio nelle ultime ore Kristjan Asllani, che però fa sorridere Simone Inzaghi: dopo l’ultimo allenamento, infatti, confermata la sua presenza per Genoa-Inter. Solo due, secondo Matteo Barzaghi di Sky Sport, gli assenti per la partita.

PRESENZA CONFERMATA – Allarme rientrato per Kristjan Asllani, in dubbio nelle ultime ore in vista di Genoa-Inter. Il centrocampista albanese, infatti, ha recuperato dal piccolo acciacco fisico che lo aveva colpito e la sua presenza fa sorridere Simone Inzaghi che potrà portarlo in Liguria come vice di Hakan Calhanoglu. Con la sua partenza e gli altri recuperi, il tecnico nerazzurro dovrà fare a meno soltanto di due giocatori che non partiranno per la trasferta di domani. Si tratta di Piotr Zielinski e Stefan de Vrij, con il primo che punta al recupero per la gara contro il Lecce, mentre il difensore sarà probabilmente a disposizione per la partita seguente, ovvero quella contro l’Atalanta.