Asllani, conto alla rovescia: Empoli-Inter senza Zielinski

Testa a Empoli-Inter, sfida nella quale i nerazzurri sono obbligati a dare subito una risposta in campo dopo il pareggio per 4-4 in casa contro la Juventus. Tema caldo resta sempre il centrocampo, dove Kristjan Asllani dovrebbe tornare titolare viste anche le condizioni di Piotr Zielinski

SFIDA AL PASSATO – Tornato a disposizione, ma non in campo, Kristjan Asllani si prepara per affrontare il suo passato. Con più allenamenti nelle gambe, mercoledì sarà pronto per Empoli-Inter dopo aver smaltito l’infortunio che lo aveva costretto ai box prima della trasferta sul campo della Roma. Il centrocampista albanese è il designato principale per dare il cambio ad Hakan Calhanoglu, il cui rientro è previsto per la sfida della prossima giornata a San Siro, contro il Venezia. Come detto, si tratta di una partita contro il suo passato. Mai banale, visto che si tratta della squadra, l’Empoli, che lo ha cresciuto calcisticamente e lanciato nel mondo del calcio, permettendogli poi di trasferirsi all’Inter ormai tre stagioni or sono.

Kristjan Asllani sempre più titolare per Empoli-Inter, Piotr Zielinski da centellinare

ROTAZIONI E CONDIZIONI – La titolarità di Kristjan Asllani è da leggere in un’ottica anche e soprattutto di rotazioni. Partendo da titolare contro la Juventus, per Piotr Zielinski è prevedibile la panchina in Empoli-Inter. A questo tema, però, si aggiunge un ulteriore problema. Il polacco, uscito nel corso della sfida di San Siro contro i bianconeri, non ha ancora recuperato al 100% dopo il problema muscolare subito durante gli impegni con la maglia della Polonia. E proprio il cambio per Davide Frattesi contro la Juventus è probabilmente dovuto a precauzione per un piccolo dolore provato dall’ex Napoli. Ecco quindi spiegata la certezza della titolarità di Kristjan Asllani per Empoli-Inter. Salvo sorprese chiaramente, perché molto dipenderà dagli allenamenti in vista di mercoledì sera. Se sarà recuperato al 100% e con sufficiente condizione nelle gambe, l’albanese sarà regolarmente in campo dal primo minuto.