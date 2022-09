Asllani, chance in Inter-Roma? Per due centrocampisti rendimento no – CdS

Asllani potrebbe essere la scelta di Inzaghi per Inter-Roma, visto che Brozovic è squalificato. Il Corriere dello Sport lo mette in vantaggio anche perché il rendimento di altri due centrocampisti è in discussione.

LA NOVITÀ – Possibile che in Inter-Roma tocchi a Kristjan Asllani. Il centrocampista, al momento con l’Albania durante la sosta, è ancora a secco di partite da titolare dal suo arrivo dall’Empoli. Finora solo tre presenze da subentrato fra Serie A (Spezia e Cremonese) e Champions League (Viktoria Plzen), per un totale di ventinove minuti. Ora però mancherà Marcelo Brozovic, di cui Asllani è il vice, vista la quinta ammonizione in appena sette giornate rimediata con l’Udinese. Il Corriere dello Sport parla di rendimento da migliorare per Henrikh Mkhitaryan (anche in ritardo di condizione) e Roberto Gagliardini, motivo che potrebbe spingere Simone Inzaghi a scegliere Asllani.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti