Asllani già in campo dopo la Nazionale. Inzaghi ne attende solo tre

Giornata di allenamento in casa nerazzurra in vista di Inter-Roma di sabato alle ore 18. Anche Kristjan Asllani sul campo di Appiano Gentile dopo l’impegno di ieri sera con la sua Albania contro l’Islanda. Si attende soltanto il rientro di tre giocatori.

ALLENAMENTO – Simone Inzaghi recupera quasi tutti i suoi giocatori. Anche Kristjan Asllani, già ad Appiano Gentile a meno di 24 ore dall’ultimo impegno con l’Albania contro l’Islanda (vedi articolo). In vista di Inter-Roma mancano ora solo tre giocatori all’appello, di rientro dalle rispettive nazionali. Si tratta di Lautaro Martinez, Joaquin Correa e André Onana. Poi via, verso il filotto di (importantissime) partite che porterà fino alla prossima lunga sosta: quella per il Mondiale in Qatar.