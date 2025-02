Asllani o Calhanoglu? La probabile formazione per Inter-Genoa

Dubbio Asllani-Calhanoglu in vista di Inter-Genoa per Simone Inzaghi. La partita è in programma domani alle 20.45 La probabile formazione.

ULTIME – Kristjan Asllani o Hakan Calhanoglu? In vista di Inter-Genoa, partita valida per la ventiseiesima giornata di campionato, l’albanese è in vantaggio per scendere in campo dal primo minuto contro il Grifone allenato da Patrick Vieira. L’ex Empoli non gioca titolare con la maglia dell’Inter dal 29 gennaio, ossia dal 3-0 rifilato dalla Beneamata al Monaco in Champions League. Domani, Simone Inzaghi dovrebbe rimandarlo in campo dall’inizio per far rifiatare un Calhanoglu, ancora non al top dopo il rientro dall’infortunio. Inoltre, il tecnico nerazzurro potrebbe scegliere Asllani anche per una questione scaramantica, visto che l’ex Empoli ha trovato proprio lo scorso anno contro il Genoa a San Siro il suo primo gol in assoluto con la maglia dell’Inter.

La probabile formazione di Inzaghi per Inter-Genoa: non solo Asllani

SCELTE – Non solo Asllani, ma in vista di domani Inzaghi prepara qualche altra novità. Una riguarda la porta con Josep Martinez che prenderà il posto dell’infortunato Yann Sommer (oggi si è operato) e l’altra l’attacco con Joaquin Correa in campo dall’inizio al posto di Marcus Thuram. Il centravanti francese potrebbe anche essere non convocato per recuperare al 100% per la partita di Napoli (ufficializzata la data). Per il resto, nonostante la diffida, sia Nicolò Barella che Henrikh Mkhitaryan scenderanno in campo dal primo minuto. Lo stesso vale per Alessandro Bastoni. La probabile formazione per Inter-Genoa:

(3-5-2): Josep Martinez; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Correa, Thuram.