Asllani più di Barella per Inter Juventus? Due incognite da valutare

Il centrocampo è sicuramente il reparto che crea più grattacapi a Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus di domenica. Soprattutto con la scelta per quanto riguarda il vertice basso davanti alla difesa. Lanciare Kristjan Asllani dal primo, o riprovare la soluzione Nicolò Barella?

CORSA A DUE – Il dubbio principale per quanto riguarda casa nerazzurra in vista di Inter-Juventus riguarda sicuramente il centrocampo. Nel dettaglio, la posizione di vertice basso davanti alla difesa. Ruolo che in condizioni normali ricoprirebbe senza ombra di dubbio Hakan Calhanoglu. Ma, vista l’indisponibilità per infortunio del centrocampista turco, resta da capire chi sceglierà Simone Inzaghi per ricoprire quella posizione come suo sostituto. La corsa a due è chiaramente fra Kristjan Asllani e Nicolò Barella. Proprio il numero 23 ha già giocato davanti alla difesa nelle ultime due partite contro Roma e Young Boys, il tutto dovuto all’infortunio del centrocampista albanese.

Kristjan Asllani torna a disposizione per Inter-Juventus, corsa a due e scelta per Simone Inzaghi

VALUTAZIONI – Adesso che Kristjan Asllani sarà nuovamente a disposizione per Inter-Juventus, Simone Inzaghi dovrà valutare per bene le sue scelte. Considerando non soltanto il suo undici titolare, ma anche l’andamento della partita e i possibili cambi a gara in corso. Per questo avere a disposizione il dinamismo di Davide Frattesi durante la sfida sarebbe un’arma in più da potersi giocare, il che indirizzerebbe il tecnico a mandare in campo l’albanese dal primo minuto con Nicolò Barella nel suo ‘classico’ ruolo di mezzala destra. Le grosse incognite soni però principalmente due: la prima riguarda la condizione di Asllani dopo il problema al ginocchio e il suo rientro. La seconda riguarda il ‘rischio’, se così vogliamo chiamarlo, di metterlo in campo in una posizione così delicata in una partita di questa importanza. È anche da qui che però, tuttavia, deve passare la sua crescita per affermarsi in maglia Inter.