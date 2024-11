Asllani alza bandiera bianca: decisione forzata per Inter-Venezia – TS

Kristjan Asllani costretto ad alzare bandiera bianca dopo le assenze delle ultime partite a causa di un problema al ginocchio. Come scrive Tuttosport, il centrocampista albanese non sarà della partita per Inter-Venezia

BANDIERA BIANCA – Sembrava un problema da niente che lo avrebbe visto saltare soltanto la trasferta contro la Roma. Ma, di fatto, il problema al ginocchio per Kristjan Asllani è più serio del previsto. Costretto ai box, dopo i giallorossi, anche contro Young Boys, Juventus ed Empoli, il centrocampista albanese dovrà alzare bandiera bianca anche per Inter-Venezia di questa sera. Una decisione, quella di lasciarlo totalmente a riposo, da leggere anche in concomitanza del ritorno a disposizione di Hakan Calhanoglu. Fin qui, infatti, Asllani ha stretto i denti e – come in occasione della trasferta al Castellani nel turno infrasettimanale – si è presentato in panchina anche sotto infiltrazioni per tenere a bada il dolore al ginocchio. Per questo, ora, con il rientro del turco, potrà concentrarsi al 100% sul recupero. Che lo vedrà, a questo punto, tornare a disposizione dopo la sosta proprio come Carlos Augusto.

SPEZZONE A GARA IN CORSO – Proprio a tal proposito, rispetto alle scorse partite, Hakan Calhanoglu siederà in panchina al posto di Kristjan Asllani. In Inter-Venezia non è previsto un suo impiego dal primo minuto, ma è molto probabile che scenderà in campo a gara in corso. Questo perrché Simone Inzaghi ha intenzione di fargli rimettere ritmo partita nelle gambe per poterlo avere al massimo nelle due importantissime sfide contro Arsenal in UEFA Champions League e Napoli nella prossima giornata di Serie A. E, come anticipato, il centrocampo nerazzurro per la partita di San Siro di questa sera vedrà la presenza del trio composto da Nicolò Barella, Piotr Zielinski e Davide Frattesi. Con un turno di riposo anche per Henrikh Mkhitaryan.

