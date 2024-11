Arteta: «Sappiamo come battere l’Inter! Sarà la nostra vitamina»

Arteta ha parlato in virtù della partita tra Inter e Arsenal di questa sera a San Siro. L’allenatore spagnolo è apparso abbastanza determinato.

SAN SIRO – Mikel Arteta, su Prime Video, non ha dubbi su San Siro e sul match contro l’Inter: «Parliamo sempre della capacità che ognuno ha di portare energia. Credo che non ci siano altri stadi nel modo che trasmettono così tanta energia come San Siro. Questi sono gli scenari dove vogliamo giocare e abbiamo voglia di scendere in campo».

Arteta lancia la sfida all’Inter per questa sera!

SFIDA LANCIATA – Poi Arteta dice di sapere come battere l’Inter di Inzaghi: «Sfortunatamente in questo inizio di stagione stiamo avendo questi problemi, ma ci stiamo adattando, affrontando diverse partite in inferiorità numerica. Ma sappiamo perfettamente come giocheremo e cosa fare per battere l’Inter. Siamo pronti».

VITAMINA – Infine, Arteta non pensa alla partita di Premier League con il Chelsea: «L’unico calcolo che possiamo fare è battere l’Inter qui. Sarà la nostra vitamina per potere affrontare la prossima partita di Premier League con il Chelsea. Felicità? A me piace da morire lavorare con questa squadra, io mi diverto tantissimo, prendo ispirazione da loro: ogni giorno è una sfida. Per me è sempre una gioia allenarli».