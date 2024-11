Arsenal, contro l’Inter torna il ‘cervello’! Out invece un altro – TS

Domani l’Arsenal sarà avversario dell’Inter in Champions League, nell’atteso match di San Siro. Mikel Arteta potrebbe convocare un big, mentre un altro giocatore è ancora ai box.

NON SOTTOVALUTARE – L’Arsenal non sta vivendo un avvio di stagione dei migliori. Nelle ultime tre partite di Premier League ha conquistato solamente un punto e la distanza dal Liverpool primo è addirittura di sette punti. Sicuramente Arteta sperava in un rendimento diverso, ma la stagione è ancora lunga e i Gunners hanno tutte le carte in tavola per risalire la china e puntare nuovamente alla vetta. Ecco perché l’Inter non dovrà assolutamente sottovalutare la squadra londinese, che per l’occasione sarà accompagnata da 4mila supporters a San Siro. In termini di campo, l’Arsenal, che in queste ore è stata investita da un terremoto societario, potrebbe recuperare Martin Odegaard.

Inter-Arsenal, grande sfida: Arteta punta ad un ritorno!

UNA RIENTRA L’ALTRO NO – Odegaard, oltre ad essere il capitano dell’Arsenal, è anche il cervello, l’uomo di maggior qualità per Arteta. Praticamente non vede il campo dalla sosta per le nazionali, dove si è infortunato il 9 ottobre. Ora l’Arsenal potrebbe convocarlo per la partita contro l’Inter di domani sera in Champions League. Nella rifinitura di oggi se ne saprà di più, così come dalla conferenza stampa del tecnico spagnolo, direttamente dalla sala stampa dello stadio San Siro. Chi invece non ce la farà è l’italiano Riccardo Calafiori. L’azzurro si rivedrà solamente dopo la sosta per le nazionali.

Fonte: Tuttosport – Alessandro Aliberti