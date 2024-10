Arsenal, da Calafiori a Gabriel: grosse novità sugli infortuni a -8 dall’Inter

Arrivano importanti novità in casa Arsenal sugli infortunati di Mikel Arteta a una settimana dalla sfida di Champions League contro l’Inter. Il punto su Riccardo Calafiori, Gabriel e altri due.

DIFFICOLTÀ – Tra poco più di una settimana, precisamente il prossimo mercoledì 6 novembre, l’Arsenal farà visita a San Siro per sfidare l’Inter nella quarta sfida di Champions League della prima fase. Mentre le due squadre si impegnano nei rispettivi campionati, attendendo lo scontro diretto in Europa, non mancano gli intoppi e gli infortuni. Se a Milano, infatti, Simone Inzaghi deve fare i conti con gli stop dei titolari Hakan Calhanoglu e Francesco Acerbi, a Mikel Arteta a Londra riscontra qualche problema di troppo. L’allenatore dell’Arsenal, intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Preston North End, ha fatto luce sulle condizioni fisiche di alcuni suoi infortunati. L’Inter non può che prestare attenzione al resoconto dell’infermeria, che vede protagonisti calciatori importanti come Riccardo Calafiori e Gabriel.

Arsenal, chi rischia di saltare l’Inter? Il punto di Arteta sull’infermeria

RISCHIO – Proprio su Calafiori, infortunatosi nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk, Arteta ha dato poche ma importanti informazioni in vista della trasferta di San Siro. Sull’ex bologna l’allenatore dell’Arsenal ha dichiarato: «Starà fuori per qualche settimana, direi». Difficile, alla luce dei fatti, che il difensore italiano possa essere a disposizione per la sfida contro l’Inter, che si terrà tra una sola settimana.

CHANCE – In casa Arsenal c’è apprensione anche per Gabriel, un altro pilastro della difesa che è uscito acciaccato dalla sfida di domenica scorsa contro il Liverpool. In questo caso Arteta ha dichiarato: «Lo stiamo ancora valutando, non sembra affatto male. Stava molto meglio del previsto, quindi speriamo che stia bene». Per il brasiliano, dunque, c’è qualche chance in vista del match di Champions League contro l’Inter.

ALTRI DUE – Arteta, infine, ha spiegato anche la situazione legata a Jurrien Timber e Martin Odegaard. L’allenatore dell’Arsenal ha affermato: «Timber sta bene. Era molto stanco, era fuori da un po’ e non poteva continuare la partita, ma non ci sono nuovi infortuni. Odegaard è stato sull’erba per alcune settimane, ma ci sono ancora alcune caselle da spuntare. Quanto velocemente possiamo fare quell’ultima fase della riabilitazione è una domanda a cui dobbiamo rispondere quando avremo giocatori in giro e lui inizierà a competere con la squadra, cosa che non ha ancora fatto. Spero che torni [prima della sosta per le nazionali], ma vedremo come andrà».