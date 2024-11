Arsenal, Arteta recupera un titolarissimo! Allenamento in gruppo

L’Inter si prepara ad affrontare l’Arsenal domani sera in uno dei match più attesi del nuovo formato della UEFA Champions League 2024-2025. Mikel Arteta ha diretto l’ultimo allenamento della squadra, con un importante novità tra i giocatori recuperati.

TITOLARE – L’Arsenal, pur con qualche difficoltà recente in Premier League, cerca riscatto in Europa. La formazione di Mikel Arteta ha perso lo scorso weekend contro il Newcastle, ma si presenta in Champions con un ritorno fondamentale: Martin Odegaard è tornato ad allenarsi con la squadra proprio oggi, e la sua presenza potrebbe rafforzare notevolmente il centrocampo inglese. La partita di domani tra Inter e Arsenal rappresenta uno scontro di vertice nella Champions League 2024-2025, dove il nuovo formato unico senza gironi rende ogni match fondamentale per il piazzamento nella classifica generale. L’Inter, in ottima forma, affronta i Gunners a San Siro con la possibilità di consolidare la propria posizione.

Odegaard a disposizione di Arteta, subito titolare con l’Arsenal?

DOPO L’ALLENAMENTO – Una delle principali notizie per l’Arsenal è il ritorno in allenamento di Martin Odegaard, il capitano e fantasista della squadra, che era stato fuori per diverse settimane a causa di un infortunio. La sua presenza offre un’opzione preziosa al centrocampo inglese, che potrebbe trarre beneficio dalla sua creatività tra le linee. Il ritorno di Odegaard aggiunge una dimensione intrigante al centrocampo dell’Arsenal, anche se il capitano potrebbe entrare solo a partita in corso per provare a cambiare il ritmo o offrire una soluzione nei minuti finali. La scelta di Arteta di schierarlo dal primo minuto o di preservarlo rappresenta una delle incognite tattiche principali, e potrebbe influenzare non solo l’equilibrio dell’Arsenal, ma anche l’approccio dell’Inter alla gara.