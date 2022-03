Arriva l’Inter, record stagionale al Grande Torino ma è allarme sicurezza – TS

Torino-Inter, record stagionale di pubblico presente allo stadio questa sera per la sfida in programma alle 20:45 ma è allarme sicurezza tre anni dopo da un fatto.

ALLARME SICUREZZA – Torino-Inter, secondo quanto riportato da TuttoSport questa mattina, la previsione del club granata per la sfida di questa sera è di circa 14-15mila persone presenti allo stadio. Distinti, tribuna est e Primavera non saranno gremite al massimo delle loro possibilità, mentre la Curva Maratona sarà pressoché al completo. Arriva l’Inter Campione d’Italia, ma con forti limitazioni sia per gli interisti che per i granata per l’acquisto dei biglietti in Curva Primavera: si vuole evitare il più possibile la “promiscuità” per non rivivere gli incidenti del 2019. Era il 23 novembre e Antonio Conte vinceva a Torino 0-3 contro la squadra allenata da Walter Mazzarri. Quella sfida, però, verrà ricordata per quanto capitato in Primavera con i tifosi delle due squadre mischiati nel settore, che ha portato al Daspo alcuni tifosi.

Fonte: TuttoSport – Paolo Pirisi

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.