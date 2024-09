Arresti ultras a -1 da Inter Stella Rossa: cosa aspettarsi dalla Curva Nord

I maggiori rappresentati della Curva Nord finiscono in manette proprio alla vigilia di Inter-Stella Rossa. Il Questore di Milano spiega che clima si aspetta dopo gli arresti degli ultras.

CLIMA – Alla vigilia di Inter-Stella Rossa scattano le manette per il capo ultras della Curva Nord nerazzurra e di altri esponenti dell’ambiente. Lo scoppio della bomba legata alla tifoseria organizzata nerazzurra non fa altro che accendere i riflettori sulla sfida di Champions League, in scena a San Siro domani sera. In conferenza stampa i giornalisti chiedono ai rappresentati della Procura di Milano se il clima aspettarsi in occasione di Inter-Stella Rossa.

Inter-Stella Rossa, cosa aspettarsi dopo gli arresti degli ultras

NESSUN ALLARME – A fare luce sulla questione è il Questore di Milano, che si dice tranquillo in vista di Inter-Stella Rossa: «Al momento non abbiamo segnali né di violenza né di contestazione. Chiaramente attendiamo e vediamo cosa succede domani. Oltre tutto domani si lavora in un contesto in cui c’è un divieto per i tifosi della Stella Rossa di venire. Quindi già esisteva un focus abbastanza chiaro sulla partita perché c’erano dei profili di rischio che avevano portato l’autorità amministrativa a mettere un divieto di trasferta per i tifosi residenti in Serbia».

DIVIETO – Il Questore di Milano continua, spiegando anche i motivi per cui i tifosi serbi non potranno accedere a San Siro per Inter-Stella Rossa: «Questo alla luce della pericolosità di questa tifoseria e dei pregressi episodi di violenza che c’erano stati con alcune tifoserie italiane. Da ultimo, per esempio, il Milan, gemellato con il Partizan di Belgrado, che si contrappone alla Stella Rossa. In questo momento, tornando al problema dell’Inter, non abbiamo nessun tipo di segnale e non me ne aspetto. È chiaro che poi valuteremo tutto quello che succederà nelle dinamiche della Curva, perché questi interventi di natura amministrativa e di natura giudiziaria certamente hanno impattato in maniera significativa sulla dinamica». Insieme al Questore, in conferenza stampa, è intervenuto anche il Procuratore di Milano.