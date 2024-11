Arnautovic ultimo ‘mattatore’ del Verona: occasione per ripetersi?

In vista di Verona-Inter di domani, il nodo più grosso riguarda le possibili alternative in attacco. A tal proposito è da capire anche il ruolo di Marko Arnautovic che, proprio la scorsa stagione, segnò una doppietta nel 2-2 dell’ultima giornata di campionato al Bentegodi.

MATTATORE – Tra gli attaccanti che lo scorso anno permisero all’Inter di chiudere la propria stagione evitando una sconfitta, ecco Marko Arnautovic. L’austriaco, partito da titolare, segnò infatti due reti nella sfida che chiuse l’anno della seconda stella per i nerazzurri. Pochi mesi dopo, da capire se scenderà in campo nella gara di domani, dove la squadra di Simone Inzaghi affronterà proprio il Verona allo stadio Bentegodi. L’ultima presenza da titolare dell’attaccante austriaco risale a quella di UEFA Champions League contro lo Young Boys, con un rigore sbagliato che lo ha abbattuto mentalmente. Da lì poco, pochissimo spazio. Ma ora torna la ‘fatal Verona’ con i ricordi di una doppietta dopo la quale non è poi passato molto tempo…

Marko Arnautovic, Verona ti porta bene. Ma le scelte di Simone Inzaghi per l’attacco dell’Inter sono altre

PROBABILI SCELTE – Al momento, però, le scelte per l’attacco vedono una coppia composta da Marcus Thuram e Mehdi Taremi. Il tutto frutto anche dei ritorni dalle nazionali e, soprattutto, della prossima sfida – martedì 26 novembre – a San Siro contro il Red Bull Lipsia. Difficile vederlo in campo anche a gara in corso. Questo perché oggi Simone Inzaghi ha provato, quasi a sorpresa, Joaquin Correa al fianco del francese. A dimostrazione che possa essere proprio lui uno degli attaccanti da usare a gara in corso. Per Arnautovic, a questo punto, se ne riparla in Champions League. Nonostante la doppietta della scorsa stagione.