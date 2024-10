Arnautovic lancia segnali: Inzaghi e l’Inter hanno la loro quarta punta

Marko Arnautovic in questa sosta per le nazionali è uno dei protagonisti per quanto riguarda i giocatori dell’Inter. Merito principalmente della doppietta con la maglia dell’Austria contro la Norvegia. L’austriaco manda segnali e finalmente Simone Inzaghi può godersi la sua quarta punta.

SEGNALI – Marko Arnautovic aveva già mostrato qualcosa di importante nella sua prima presenza stagionale dal primo minuto, con l’ottima prestazione (condita anche dal gol) in UEFA Champions League nel 4-0 rifilato dall’Inter alla Stella Rossa di Belgrado. E ulteriori segnali arrivano adesso anche dalla nazionale. Con la maglia dell’Austria, infatti, l’attaccante nerazzurro ha collezionato due presenze (una da subentrato, contro il Kazakistan, e una da titolare, contro la Norvegia), mettendo a segno due gol. Una doppietta, nella sfida a distanza – vinta per 5-1 – contro Erling Haaland. Insomma, un bel biglietto da visita per un giocatore che, 365 giorni dopo, sta mostrando un ben altro stato di forma rispetto alla stagione scorsa.

Arnautovic, Inzaghi e l’Inter si godono la loro quarta punta

RUOLO – Dopo i tanti dubbi in estate, comprese le critiche dei tifosi per non essere intervenuti in attacco, l’Inter e Simone Inzaghi possono godersi la loro quarta punta. Il ruolo di Marko Arnautovic è questo: far rifiatare il trittico composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi e dare il suo contributo in partite con avversari sulla carta più abbordabili. In questo senso è da registrare proprio la prestazione contro la Stella Rossa. E non è da escludere che, visto il suo stato di forma, Simone Inzaghi possa anche decidere di impiegarlo per la trasferta di Berna contro gli Young Boys. Una partita importante, ma che andrà a incastrarsi proprio tra due impegni importantissimi come la trasferta contro la Roma di Ivan Juric allo stadio OIimpico e il big match casalingo contro la Juventus di Thiago Motta.