Arnautovic recupera per Juventus-Inter? Le ultime da Appiano – Sky

Marko Arnautovic sta cercando di recuperare per la partita tra Juventus e Inter. Da Sky Sport arrivano le ultime sulle condizioni del calciatore austriaco.

PROBLEMA – Marko Arnautovic ha giocato più o meno 55 minuti nella partita contro la Fiorentina. Ha fatto il suo ingresso al minuto 27 per Marcus Thuram infortunato ed è uscito verso l’80’ al posto di Mehdi Taremi. L’austriaco ha segnato ed è stato decisivo nell’ultima sfida di campionato, però ha chiesto il cambio per un piccolo problema fisico. L’attaccante ha sentito ancora fastidio all’adduttore, che lo tormenta da anni ormai. In questi giorni ha lavorato per recuperare, in occasione di Juventus-Inter c’è una sensazione.

Arnautovic in campo in Juventus-Inter? Gli allenamenti

RECUPERO – Arnautovic sta lavorando da solo da mercoledì, giorno della ripresa degli allenamenti per l’Inter di Simone Inzaghi. La squadra ha giocato lunedì sera, ha riposato martedì ed è tornata in campo ad Appiano Gentile proprio ieri. In questi due giorni l’austriaco si è allenato in maniera personalizzata, così come Marcus Thuram. Da quanto afferma comunque Matteo Barzaghi Arnautovic tornerà in gruppo già domani e avrà perciò 72 ore per provare a recuperare per la gara con la Juventus. C’è quasi la certezza ormai che l’ex Bologna sia parte dei convocati, da capire se sarà disponibile dal primo minuto o a partita in corso.