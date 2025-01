Arnautovic pronto per Sparta Praga-Inter? La novità di Inzaghi – Sky

Marko Arnautovic potrebbe essere protagonista a sorpresa della partita tra Sparta Praga e Inter. L’austriaco ha dato buone impressioni con l’Empoli, Simone Inzaghi pensa ad una novità secondo Sky Sport.

ALLENAMENTO – Marko Arnautovic ha convinto in quanto a condizione fisica e prestazione contro l’Empoli. L’assist di domenica sera ha dato fiducia a lui stesso, ma anche e soprattutto a Simone Inzaghi. Oggi la squadra si è allenata ad Appiano Gentile prima della partenza verso la Repubblica Ceca in occasione di Sparta Praga-Inter. L’allenatore ha valutato i possibili titolari e tra questi a sorpresa figura anche Arnautovic. L’austriaco potrebbe diventare la novità di Champions League.

Arnautovic titolare in Sparta Praga-Inter? La coppia d’attacco

TITOLARI – Lautaro Martinez e Marcus Thuram non hanno mai giocato da titolari una partita assieme in Champions League. Mehdi Taremi e Arnautovic hanno avuto spazio e sono stati preferiti in diversi frangenti di questa stagione. Stavolta comunque la ThuLa dovrebbe essere la coppia che inizierà dal primo minuto a Praga. Arnautovic è in ballottaggio, stamattina è stato preso in considerazione in maniera importante. Anche nel caso in cui partisse dalla panchina l’austriaco avrà minuti durante la partita. Sarà un’altra occasione per provare a scalare le gerarchie nel reparto offensivo.