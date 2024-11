Arnautovic, problema prima di Inter-Arsenal! Le parole di Inzaghi

Durante la conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League contro l’Arsenal, Simone Inzaghi ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Marko Arnautovic.

ARNAUTOVIC IN DUBBIO – Simone Inzaghi ha presentato poco fa, in conferenza stampa, la partita di domani contro l’Arsenal, valida per la quarta giornata di Champions League. L’allenatore nerazzurro ha anche lasciato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Marko Arnautovic, che resta in dubbio per domani.

Le dichiarazioni di Inzaghi su Arnautovic

LE PAROLE DI INZAGHI – Queste le parole di Inzaghi sull’attaccante austriaco: «Arnautovic ha un’infezione a un occhio e purtroppo fa fatica ad andar via. Stiamo valutando per domani, aveva le proprie chance. Questa mattina si è allenato meglio rispetto le ultime volte. Sta lavorando bene così come Taremi e Correa. Siamo a quaranta ore dalla sfida col Venezia. Oggi ho messo una squadra in campo, dall’altra parte ho messo chi era più affaticato. Domani mattina faremo un allenamento leggero e poi cercherò di scegliere la formazione migliore». Da valutare dunque l’impiego o meno dell’attaccante austriaco, tutto dunque dipenderà dall’ultimo allenamento in programma domani mattina.