Arnautovic oggi in gruppo. E Thuram? Il punto per Juventus-Inter – CdS

In casa Inter occhi puntati su Arnautovic e Thuram, usciti acciaccati da Inter-Fiorentina. Il punto della situazione a meno tre da Juventus-Inter.

IN ARRIVO – Meno tre a Juventus-Inter, derby d’Italia di straordinaria importanza per la squadra di Simone Inzaghi in lotta per lo scudetto punto a punto con il Napoli di Antonio Conte. I nerazzurri, vincendo lunedì sera, si sono portati a meno uno dagli azzurri, che sabato invece saranno ospiti all’Olimpico contro la Lazio. Ad Appiano Gentile, nella giornata di ieri, sono ricominciati i lavori. Sia Marko Arnautovic che Marcus Thuram non si sono allenati con il gruppo. Ma, come sottolinea il Corriere dello Sport, le loro condizioni non destano preoccupazione. Per Thuram escluse lesioni e il dolore alla caviglia si sta riassorbendo, per Arnautovic, invece, l’affaticamento agli adduttori è ormai in via di estinzione. Oggi dovrebbe tornare in gruppo.

Juventus-Inter è in arrivo, le ultime su Thuram!

IL PUNTO – Nessuna corsa contro il tempo, comunque, per Juventus-Inter. Thuram, l’attaccante principe della Beneamata insieme a Lautaro Martinez (record ad un passo), ieri ha fatto personalizzato ma già dalle prossime ore dovrebbe, scrive il Corriere dello Sport, tornare a lavorare con i compagni. Per il francese ci sono buone possibilità di re-incontrare il fratello Khephren. All’andata, i due giocarono uno contro l’altro solamente quattro minuti. Per il resto sarà l’Inter al top. Anche Correa è perfettamente ristabilito.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona